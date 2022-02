Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022)DEL 28 FEBBRAIOORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA PRESTARE ATTENZIONE SULLA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO STRADALE PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI INVERNALI DI ASTRAL PER LE NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO QUESTE ULTIME GIORNATE PER ESSERE AGGIORNATI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO E I NOSTRI CANALI SOCIAL IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA ANCHE SUL TRATTO URBANO E LE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA REGOLARE SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE ANCORA ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE DOVE SONO STATI COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI TRA CECCHINA E FONTANA ...