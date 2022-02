Uomini e Donne, un volto noto del programma va all’Isola dei Famosi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre il cast dell’Isola dei Famosi 2022 prende sempre più forma e si fanno nuovi nomi (alcuni del tutto inventati), pare che alcuni aspiranti naufraghi siano a un passo dal firmare il contratto. Alcuni invece lo avrebbero già fatto. Tra questi, stando a quanto riporta l’informatissimo portale Biccy, ci sarebbe anche un volto noto di Uomini e Donne, e non solo. Stiamo parlando di Gianluca Tornese, il bel napoletano che qualche anno fa nel programma di Maria De Filippi corteggiava la tronista Valentina Dallari, che lo portò fino alla fine ma non lo scelse. Gianluca Tornese è conosciuto al pubblico Mediaset anche per via della sua partecipazione al programma “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, nonché a una puntata de “Le Iene” che fece particolare scalpore visto che ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre il cast dell’Isola dei2022 prende sempre più forma e si fanno nuovi nomi (alcuni del tutto inventati), pare che alcuni aspiranti naufraghi siano a un passo dal firmare il contratto. Alcuni invece lo avrebbero già fatto. Tra questi, stando a quanto riporta l’informatissimo portale Biccy, ci sarebbe anche undi, e non solo. Stiamo parlando di Gianluca Tornese, il bel napoletano che qualche anno fa neldi Maria De Filippi corteggiava la tronista Valentina Dallari, che lo portò fino alla fine ma non lo scelse. Gianluca Tornese è conosciuto al pubblico Mediaset anche per via della sua partecipazione al“La Pupa e il Secchione e Viceversa”, nonché a una puntata de “Le Iene” che fece particolare scalpore visto che ...

