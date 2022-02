Roma, il sindaco Gualtieri istituisce una task-force per la guerra in Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – Il sindaco Roberto Gualtieri ha costituito questa mattina in Campidoglio una task force con il compito di occuparsi della drammatica emergenza provocata dalla guerra in Ucraina. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari e sarà composto tra gli altri dal delegato alla Sicurezza Mario Mei e dal delegato alle Politiche per l’Integrazione e immigrazione Marco Pacciotti. Nel corso della prima riunione della task force si è decisa l’immediata attivazione del circuito Sistema accoglienza e integrazione per i profughi, la verifica con gli operatori del settore ricettivo della disponibilità di possibili sistemazioni, l’apertura di un tavolo con tutte le associazioni di volontariato. La ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022)– IlRobertoha costituito questa mattina in Campidoglio unacon il compito di occuparsi della drammatica emergenza provocata dallain. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari e sarà composto tra gli altri dal delegato alla Sicurezza Mario Mei e dal delegato alle Politiche per l’Integrazione e immigrazione Marco Pacciotti. Nel corso della prima riunione dellasi è decisa l’immediata attivazione del circuito Sistema accoglienza e integrazione per i profughi, la verifica con gli operatori del settore ricettivo della disponibilità di possibili sistemazioni, l’apertura di un tavolo con tutte le associazioni di volontariato. La ...

ilriformista : 'Non solo per l’inadeguatezza e la conclamata incompetenza di cui ha dato prova nel suo mandato da sindaco, ma anch… - CalabriaTw : Il consiglio comunale di #Roma ha eletto Virginia Raggi, su indicazione del Sindaco Gualtieri, presidente della Com… - fattoquotidiano : Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, resta al suo posto. Il primo cittadino leghista ha deciso di non dimetters… - Marisab79879802 : RT @flayawa: La radio mi avvisa che #Roma sta per essere assediata. Ma niente paura, ci pensa il sindaco Gualtieri! #Ucraina https://t.c… - Shamone87665062 : RT @DavideRicci1973: Milano? NO QUARTIERE PIGNETO IN ROMA!!! Ma siccome il sindaco non è più Virginia Raggi del M5S ma Roberto Gualtieri de… -