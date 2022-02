GF Vip | scoppia la polemica tra Barù Gaetani e Biagio D’Anelli

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo scontro all’interno della Casa, ma questa volta a distanza tra, ormai ex concorrente. A far scattare la scintilla tra i due ex coinquilini del GF Vip sarebbero state alcune frasi pronunciate dal nipote di Costantino Della Gherardesca durante la festa di Carnevale organizzata per i concorrenti del reality. Ai … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Peccato, che non sono mancati anche colpi di scena, come spesso accade al GF. Barù Gaetani, infatti, avrebbe rivolto alcuni commenti tutt'altro che carini nei confronti di Miriana Trevisan , che ...Poche ore fa, in sauna, c'è stato un battibecco decisamente acceso. ' Non sei più tu' , è l'accusa che la gieffina rivolge al coinquilino, ma lui non è affatto d'accordo. Scopriamo cosa è successo.L’insulto a Miriana Trevisan durante la festa di Carnevale indigna profondamente il web: anche un ex concorrente si schiera in sua difesa. Barù infierisce su Miriana, scatta Biagio in protezione della ..."Non sei più tu", scoppia una discussione accesissima nella casa del GF Vip; cosa è successo nelle ultime ore.