Ucraina, Letta “I principi di libertà e democrazia non sono negoziabili” (Di domenica 27 febbraio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Credo sia importantissimo che la ripartenza del partito coincida con questa fase in cui siamo in mezzo ai problemi, alla gente, in cui stiamo sostenendo la resistenza Ucraina e cercando di dire con grande forza che i principi di libertà e democrazia non sono negoziabili”. Lo ha affermato il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, nel suo messaggio inviato in occasione dell'assemblea provinciale del Partito Democratico di Savona. “Il PD è in mezzo alla storia che si sta facendo in questi giorni, le Agorà democratiche sono uno strumento straordinario per allargare e approfondire, per mettere in campo nuove idee – prosegue Letta -. E' il modo migliore per costruire quel partito nuovo che dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Credo sia importantissimo che la ripartenza del partito coincida con questa fase in cui siamo in mezzo ai problemi, alla gente, in cui stiamo sostenendo la resistenzae cercando di dire con grande forza che idinon”. Lo ha affermato il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico, nel suo messaggio inviato in occasione dell'assemblea provinciale del Partito Democratico di Savona. “Il PD è in mezzo alla storia che si sta facendo in questi giorni, le Agorà democraticheuno strumento straordinario per allargare e approfondire, per mettere in campo nuove idee – prosegue-. E' il modo migliore per costruire quel partito nuovo che dobbiamo ...

