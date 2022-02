Traffico Roma del 27-02-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 febbraio 2022) Luceverdepomeriggio dalla redazione si intensificano gli spostamenti in centro al momento file in via dei Cerchi è sul lungotevere tra Castel Sant’Angelo e Ponte Sisto verso Trastevere per il restoscorrevole lungo le strade della capitale Molte le manifestazioni in programma in città tra questi è un evento culturale a Centocelle in via dei Cattani chiusa fino alle 22 e tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice all’Eur festa di carnevale in viale Europa chiusa tra Viale pastore viale Umberto Tupini per l’intera giornata dalle 14 alle 20 possibili disagi per una manifestazione in Piazza della Bocca della Verità previsti rallentamenti in Piazza della Repubblica per una manifestazione a sostegno della Pace in Ucraina in programma dalle 15 alle 17 nell’area antistante la basilica di Santa Maria degli Angeli alle 20:50 ...