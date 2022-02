Juve Stabia ko al Menti | decide un gol di Borrelli a inizio ripresa

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaincappa in un’altra battuta d’arresto ed esce sconfitta dalla sfida del Romeocontro il Monopoli. Per le vespe è l’undicesimo ko stagionale che vale un nuovo allontanamento dal decimo posto, l’ultimo utile per accedere ai play off, che ora dista quattro punti. Decisivo ai fini del risultato il gol segnato daall”8 minuto della, quando l’attaccante ospite approfitta di una mischia sugli sviluppi di un corner per battere Dini. Grazie a questo successo il Monopoli supera il Palermo al quinto posto.– Monopoli 0-1: Dini A., Altobelli D., Bentivegna A. (dal 31? st Della Pietra V.), Caldore M., Ceccarelli T. (dal 19? st De Silvestro E.), Dell’Orfanello ...

... Turris 40 Picerno, Foggia 37 Monterosi 3634 Taranto** 33 Catania*, Campobasso* 32 Messina 29 Paganese* 23 Potenza* , Fidelis Andria 16 Vibonese* *una partita in meno tutte le notizie ...Ricordiamo comunque l'importante vittoria per 0 - 1 del Monopoli sul campo dellacon gol di Borrelli al 53' minuto, che porta i pugliesi a quota 46 punti in classifica. Da pochissimi ...Rinviate Avellino-Catania e Potenza-Paganese. Risultati 29^ giornata girone C: Juve Stabia-Monopoli 0-1, Avellino-Catania rinviata per neve, Monterosi-Picerno 1-1, Campobasso-Turris interrotta al 45' ...FRANCESCO LOIACONO - Nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana vince 2-1 al “Giovanni Paolo II” con il Palermo e si conferma terza con 53 punti. Nel primo temp ...