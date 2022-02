Un mix di elementi al centro della Terra: per gli studiosi una scoperta “abbastanza anormale” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il nucleo della Terra non sarebbe né solido né liquido come immaginato per molto tempo, ma pare sia piuttosto un “mix” di elementi che lo renderebbero “abbastanza anormale”. Parlano di “stato superionico” gli esperti che hanno condotto questa importante ricerca. Stando allo studio, infatti, nel profondo del nostro pianeta si troverebbe un miscuglio di elementi “più leggeri”, insieme a stati solidi e liquidi surriscaldati. LEGGI ANCHE => Il centro della Terra è diverso da come lo pensavamo: un “nuovo mondo nascosto” scoperto dai sismologi Tra questi comparirebbero molecole di idrogeno, ossigeno e carbonio, che vorticano in un reticolo di ferro simile a una griglia. “È abbastanza ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 febbraio 2022) Il nucleonon sarebbe né solido né liquido come immaginato per molto tempo, ma pare sia piuttosto un “mix” diche lo renderebbero “”. Parlano di “stato superionico” gli esperti che hanno condotto questa importante ricerca. Stando allo studio, infatti, nel profondo del nostro pianeta si troverebbe un miscuglio di“più leggeri”, insieme a stati solidi e liquidi surriscaldati. LEGGI ANCHE => Ilè diverso da come lo pensavamo: un “nuovo mondo nascosto” scoperto dai sismologi Tra questi comparirebbero molecole di idrogeno, ossigeno e carbonio, che vorticano in un reticolo di ferro simile a una griglia. “È...

