Mascherine, dove saranno ancora obbligatorie da aprile (Di sabato 26 febbraio 2022) Alla fine dello stato di emergenza le Mascherine faranno ancora parte dei panorami metropolitani. dove rimarranno obbligatorie Il 31 marzo dovrebbe ufficialmente terminare lo stato di emergenza, il Governo ne è praticamente certo. Le notizie che arrivano da ospedali ed istituti sanitari sono ottimisti: sembra che ne stiamo uscendo fuori. Ed allora, anche sotto la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 26 febbraio 2022) Alla fine dello stato di emergenza lefarannoparte dei panorami metropolitani.rimarrannoIl 31 marzo dovrebbe ufficialmente terminare lo stato di emergenza, il Governo ne è praticamente certo. Le notizie che arrivano da ospedali ed istituti sanitari sono ottimisti: sembra che ne stiamo uscendo fuori. Ed allora, anche sotto la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

graaf63 : RT @noitre32: Le stesse persone che hanno vietato agli Italiani non sierati di andare a lavorare, ai ragazzini di salire sul bus per la scu… - eowyn962010 : RT @noitre32: Le stesse persone che hanno vietato agli Italiani non sierati di andare a lavorare, ai ragazzini di salire sul bus per la scu… - Alexct9 : @sbonaccini Le mascherine dove sono? Non c'è una pandemia in corso? Buffoni - freedom_474 : RT @noitre32: Le stesse persone che hanno vietato agli Italiani non sierati di andare a lavorare, ai ragazzini di salire sul bus per la scu… - WillyCoyote6 : RT @noitre32: Le stesse persone che hanno vietato agli Italiani non sierati di andare a lavorare, ai ragazzini di salire sul bus per la scu… -