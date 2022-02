Lazio-Napoli, Luciano Spalletti in conferenza stampa (LIVE) (Di sabato 26 febbraio 2022) Alla vigilia di Lazio-Napoli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, presenta la partita in conferenza stampa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Alla vigilia di, il tecnico del, presenta la partita in. L'articolo ilsta.

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - nippo_nappi : @ACF_Womens Ma nemmeno con la Lazio??? Dopo la sconfitta col Napoli questo pareggio puzza molto di serie B. Non ci si crede - napolista : #LazioNapoli, Luciano #Spalletti in conferenza stampa (LIVE) Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del mat… - Jafsgs2 : Supermatch imorgon Lazio - Napoli. -