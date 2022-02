F1, Test Bahrein 2022: calendario, date, programma, orari, tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Dal 10 al 12 marzo il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena sul tracciato di Sakhir, in Bahrein, e l’interesse non mancherà per le prestazioni delle monoposto impegnate. Dopo le prove a Barcellona (Spagna), i team saranno nuovamente a lavoro per comprendere al meglio le nuove vetture di questo campionato: macchine completamente diverse dal 2021, a effetto suolo, che in Catalogna hanno messo in evidenza alcune problematiche legate al “pompaggio” alle alte velocità. La Ferrari vorrà farsi trovare pronta, ben consapevole che il livello della concorrenza sarà molto alto. Mercedes e Red Bull daranno qualche piccolo segnale di vitalità prima dell’inizio del Mondiale e quindi la curiosità non manca per quello che potrà accadere. Di seguito la programmazione e come seguire le prove in tv/streaming: programma Test ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Dal 10 al 12 marzo il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena sul tracciato di Sakhir, in, e l’interesse non mancherà per le prestazioni delle monoposto impegnate. Dopo le prove a Barcellona (Spagna), i team saranno nuovamente a lavoro per comprendere al meglio le nuove vetture di questo campionato: macchine completamente diverse dal 2021, a effetto suolo, che in Catalogna hanno messo in evidenza alcune problematiche legate al “pompaggio” alle alte velocità. La Ferrari vorrà farsi trovare pronta, ben consapevole che il livello della concorrenza sarà molto alto. Mercedes e Red Bull daranno qualche piccolo segnale di vitalità prima dell’inizio del Mondiale e quindi la curiosità non manca per quello che potrà accadere. Di seguito lazione e come seguire le prove in tv/streaming:...

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrein F1 Test - Ferrari unica oltre i 400 giri e la Mercedes inizia con i giochetti mentali ... con Binotto e i piloti soddisfatti per aver potuto completare il programma previsto senza intoppi in modo da poter poi cercare di più il limite già dai test in Bahrein. La F1 - 75 non ha insomma ...

F1, Charles Leclerc: 'Giornata positiva con 71 giri, ho preso confidenza con la mia monoposto' Domani ultimo giorno di lavoro sul tracciato del Montmelò, dopodiché si inizierà a pensare alla trasferta di Sakhir con i tre giorni di test ufficiali e, successivamente, il Gran Premio del Bahrein ...

