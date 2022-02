Sfilata Elisabetta Franchi AI 2022/2023: trucco e capelli sono un omaggio alla femminilità (Di sabato 26 febbraio 2022) Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images Fierezza e femminilità. sono queste le caratteristiche principali dei beauty look della Sfilata di Elisabetta Franchi per l’autunno inverno 2022/2023. trucco e makeup dedicati a donne passionali e autentiche, lontane dal classico stereotipo del femminile. Un’interpretazione della donna moderna, che si rifà a look capelli anni ’80 e ’90 e a make up che possano esaltare la sensualità e la bellezza di ogni donna. Ecco perché gli elementi cardine dei beauty look della Sfilata di Elisabetta Franchi non potrebbero essere più universali: onde e rossetto rosso. Sfilata Elisabetta Franchi autunno ... Leggi su amica (Di sabato 26 febbraio 2022) Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images Fierezza equeste le caratteristiche principali dei beauty look delladiper l’autunno invernoe makeup dedicati a donne passionali e autentiche, lontane dal classico stereotipo del femminile. Un’interpretazione della donna moderna, che si rifà a lookanni ’80 e ’90 e a make up che possano esaltare la sensualità e la bellezza di ogni donna. Ecco perché gli elementi cardine dei beauty look delladinon potrebbero essere più universali: onde e rossetto rosso.autunno ...

unpooverthetop : ho visto la sfilata di elisabetta franchi un sogno ragazzi - BakshDark : #gregorelli The Fashion Circus. Mi dispiace solo x Enock che pare non capire lo spettacolo e, per fortuna, Elisabetta è alla sfilata... - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker esclusa dalla sfilata di Elisabetta Franchi: ‘colpa’ dell`ex? : LOLnews… - redazionerumors : Michelle Hunziker tagliata fuori una sfilata dopo l’addio a Trussardi? Tutti i dettagli #michellehunziker… - infoitcultura : Michelle Hunziker “cancellata” dalla sfilata di Elisabetta Franchi (che è molto amica di Tomaso… -