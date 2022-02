Riuscita la gag sulle ceneri della nonna di Virginia Raffaele | chiuse in un thermos

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 febbraio 2022) «Corra’, come mai hai accettato sta min…ta?». Nemmeno il tempo di entrare nell’open space di Lol – Chi ride è fuori 2 – dove sarebbe rimasto per le sei ore successive – che il Mago Forest, 61 anni, aveva già fatto ridere tutti con una semplice domanda rivolta a Corrado Guzzanti. “LOL – Chi ride è fuori 2”, i comici in gara guarda le foto Viste le prime quattro puntateseconda edizione su Prime Video, e senza più l’effetto “sorpresa”, il programma avrebbe avuto bisogno di comici ancora più forti e presenti. Invece, spiace dirlo, molti sono “scomparsi”. ...