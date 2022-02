Il down dei siti e dei sistemi informatici delle principali banche russe (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non sappiamo, al momento, se si sia trattato di un attacco di pirateria informatica come quello annunciato da Anonymous. Ma le tempistiche non possono che far pensare a questo, visto che molte banche russe sono risultate irraggiungibili per diverse ore dai clienti di Mosca e dintorni. Segnalazioni sparse sono arrivate da varie città, da Est e Ovest: dalla non possibilità di accedere al proprio conto corrente online a quella di non poter effettuare operazioni. LEGGI ANCHE > Anonymous ha dichiarato “cyber-war” alla Russia Non sarebbero coinvolte solamente le banche russe, ma anche quelle che operano storicamente nel Paese. Secondo il sito downdetector – che si basa sulle segnalazioni da parte degli utenti -, gli istituti di credito colpiti da questo down generale sarebbero VTB (una ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non sappiamo, al momento, se si sia trattato di un attacco di pirateria informatica come quello annunciato da Anonymous. Ma le tempistiche non possono che far pensare a questo, visto che moltesono risultate irraggiungibili per diverse ore dai clienti di Mosca e dintorni. Segnalazioni sparse sono arrivate da varie città, da Est e Ovest: dalla non possibilità di accedere al proprio conto corrente online a quella di non poter effettuare operazioni. LEGGI ANCHE > Anonymous ha dichiarato “cyber-war” alla Russia Non sarebbero coinvolte solamente le, ma anche quelle che operano storicamente nel Paese. Secondo il sitodetector – che si basa sulle segnalazioni da parte degli utenti -, gli istituti di credito colpiti da questogenerale sarebbero VTB (una ...

