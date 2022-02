Canone Rai speciale, quanto vale nel 2022: gli importi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non cambiano gli importi del Canone Rai speciale dovuto dai titolari di partita Iva. Anche nel 2022 le tariffe di abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi radio e tv fuori dall’ambito familiare, in particolare nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili, rimangono invariati rispetto allo scorso anno. A disporlo è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2022. Canone Rai speciale, chi lo deve pagare Chiunque detenga fuori dall’ambito familiare uno o più apparecchi radiotelevisivi è tenuto a pagare il Canone speciale. Le attività commerciali, ad esempio, come il bar o il negozio che ha una televisione o che trasmette trasmissioni radiofoniche ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non cambiano glidelRaidovuto dai titolari di partita Iva. Anche nelle tariffe di abbonamentoper la detenzione di apparecchi radio e tv fuori dall’ambito familiare, in particolare nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili, rimangono invariati rispetto allo scorso anno. A disporlo è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraioRai, chi lo deve pagare Chiunque detenga fuori dall’ambito familiare uno o più apparecchi radiotelevisivi è tenuto a pagare il. Le attività commerciali, ad esempio, come il bar o il negozio che ha una televisione o che trasmette trasmissioni radiofoniche ...

