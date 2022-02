Atp Dubai 2022, Vesely indomabile e Shapovalov sconfitto: finale contro Rublev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Jiri Vesely l’ha fatto di nuovo. Il tennista ceco ha sconfitto Denis Shapovalov, contro pronostico, riuscendo a domarne impeto ed entusiasmo, per poi incidere e chiudere i conti sul 6-7(7), 7-6(2), 7-6(3). Il classe ’93 nativo di Pribram ha ottenuto l’accesso alla finale dell’Atp 500 di Dubai 2022 dopo tre tie-break particolarmente lottati e tesi, due dei quali provvidenzialmente vinti. Vesely ha mantenuto la lucidità adeguata alla prestigiosa occasione nel terzo e decisivo parziale, vanificando uno strappo canadese potenzialmente determinante nel nono game, dopo aver visto sfumare tre palle break nel game precedente. Il servizio mancino e i colpi potenti da fondocampo hanno garantito a Shapovalov vari punti rapidi; la varietà del ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Jiril’ha fatto di nuovo. Il tennista ceco haDenispronostico, riuscendo a domarne impeto ed entusiasmo, per poi incidere e chiudere i conti sul 6-7(7), 7-6(2), 7-6(3). Il classe ’93 nativo di Pribram ha ottenuto l’accesso alladell’Atp 500 didopo tre tie-break particolarmente lottati e tesi, due dei quali provvidenzialmente vinti.ha mantenuto la lucidità adeguata alla prestigiosa occasione nel terzo e decisivo parziale, vanificando uno strappo canadese potenzialmente determinante nel nono game, dopo aver visto sfumare tre palle break nel game precedente. Il servizio mancino e i colpi potenti da fondocampo hanno garantito avari punti rapidi; la varietà del ...

