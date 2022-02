Ucraina: oggi riunione straordinaria UE (Di giovedì 24 febbraio 2022) La situazione in Ucraina sembra precipitare di ora in ora. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha convocato una riunione straordinaria della Commissione prevista per le 9.30 di questa mattina. Stasera è previsto anche l’incontro dei capi di Stato a Bruxelles. L’emergenza in Ucraina e il vertice europeo A seguito delle ultime incerte notizie, i 27 capi di Sato e di governo della Ue si riuniranno oggi, ore 20, per discutere sulla situazione dopo il via libera al primo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, nella lettera di convocazione ha mostrato i temi che verranno presentati in riunione: gli ultimi sviluppi sul terreno in Ucraina; come la Ue intende proteggere l’ordine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) La situazione insembra precipitare di ora in ora. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha convocato unadella Commissione prevista per le 9.30 di questa mattina. Stasera è previsto anche l’incontro dei capi di Stato a Bruxelles. L’emergenza ine il vertice europeo A seguito delle ultime incerte notizie, i 27 capi di Sato e di governo della Ue si riuniranno, ore 20, per discutere sulla situazione dopo il via libera al primo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, nella lettera di convocazione ha mostrato i temi che verranno presentati in: gli ultimi sviluppi sul terreno in; come la Ue intende proteggere l’ordine ...

Advertising

marcotravaglio : L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancor… - Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - eziomauro : Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin annuncia: il via alle operazioni militari. Esplosioni a Kiev e in altre ci… - AffiliLeonardo : @ProfCampagna Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Un… - overagaxn : lo so perché un giornalista con cui dovevamo trovarci oggi è stato mandato all'ultimo in ucraina per fare dei repor… -