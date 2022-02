Dubai | Sinner cede ad un Hurkacz in versione de luxe

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nei quarti del “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, raccoglie solo sei giochi contro l’amico polacco, quinto favorito del seeding, in giornata di grazia. In campo anche il n.1 del mondo Djokovic

Amici, compagni di doppio e di allenamento. Si conoscono come le loro tasche Jannike Hubert Hurkacz. E oggi nel quarto di finale dell'Atp 500 di, è toccato a Hubi festeggiare la vittoria, 6 - 3 6 - 3. Il primo dispiacere, il polacco, glielo aveva dato lo scorso anno ...'Vai a fidarti degli amici...'. Potrebbe pensarla così oggi Jannik, eliminato dall'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz con un doppio 6 - 3 ai quarti del torneo ATP di. La beffa è doppia, perchè il polacco con questo successo torna in Top - 10 ai ...Eliminato Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo di Dubai: Hubert Hurkacz lo sconfigge nettamente in 2 set e sarà fuori dalla top 10 Finisce l’avventura di Jannik Sinner a Dubai: l’amico e ...Il miglior Hubert Hurkacz di questa stagione mette fine al cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Dubai e lo supera anche in classifica mondiale, estromettendolo dalla Top-10 del ranking. Finisce ...