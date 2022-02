Cosa succede al cervello poco prima di morire? La risposta attraverso un nuovo studio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo un recentesuldi una persona nei suoi ultimi attimi di vita, pare che proprio in quegli istanti avvenga un ‘replay’ dei migliori momenti della vita. L’attività cerebrale negli ultimi momenti di vita è rimasta fino ad oggi un mistero, ma questa volta gli scienziati hanno finalmente avuto l’opportunità di monitorare unmorente, fornendo nuove significative informazioni. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, loè stato pubblicato su ‘Frontiers in Aging Neuroscience’; la ricerca era già stata condotta sugli animali ma questo è stato il primo esperimento riuscito su un essere umano. Il soggetto delloè stato un uomo affetto da epilessia, che è stato monitorato durante gli ultimi istanti di vitadella morte ...

Advertising

sandrogozi : ?? Siete in tanti a seguire Champs Élysées, grazie! ?? Ricordo l’appuntamento di stasera:#crisiucraina e inizio campa… - cmdotcom : L'#Inter ha già il sì di #Bremer: cosa succede ora con il #Torino - fattoquotidiano : Il presidente a un passo dalle dimissioni. Scandali sulle mascherine, detective assoldati contro gli avversari inte… - CoreyTa43187447 : @NamanTarcha @MinutemanItaly Cazzo Vlad, vedi cosa succede a distrarsi un momento... - T0ML1NSUN : @_P3rf3ctNow_ marti ma no cosa stai dicendo cosa succede -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede

RaiNews

Dadipendono i divari territoriali. 'Nell'attuazione di questi interventi', ha spiegato ancora Franco, 'gli enti territoriali rivestono un ruolo fondamentale. Come già detto', ha aggiunto il ...Paura sui mercati internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia . Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, ...E' avvenuta per caso, grazie alla inconsapevole collaborazione di un paziente 87enne malato di epilessia, una scoperta che conferma qualcosa che già si era intuito: prima di morire il nostro cervello ...Paura sui mercati internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, ...