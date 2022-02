Stellantis premia i suoi lavoratori con 450 euro in più

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il gruppoha deciso di erogare un premio a tutti inel mondo per i risultati positivi ottenuti dalla multinazionale. In Italia il premio sarà pari a 450. Lo fanno sapere i sindacati Ulim e Cisl, che esprimono...

È grazie alla loro continua attenzione all'esecuzione e all'eccellenza che siamo stati in grado di raggiungere risultati record nel nostro primo anno come', sottolinea Carlos Tavares, ceo ...In parità, alla vigilia dei conti. Debole Cnh Industrial - 1,3% che oggi presenta trimestrale e piano industriale. Rientra in mattinata il rialzo dei titoli dell'Energia, spinti all'insù ...E' strano dirlo proprio nel giorno in cui Stellantis registra profitti record, cosa che fa del Ceo Tavares un record man, ma questi profitti sono fatti in un periodo particolare e il premio assegnato ...Nell’ottica di un calcolo applicato al totale dei lavoratori di casa Stellantis, pari a circa 400mila unità, si capisce bene che ognuno di essi riceverà poco meno di 5mila euro a testa. L’annuncio del ...