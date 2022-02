LIVE Sinner-Murray 3-4, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: troppi errori per l’altoatesino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Il dritto continua a dare enormi problemi a Sinner. 4-4 Sinner tiene un delicato turno di servizio. 40-30 Dritto in contropiede di Sinner. 30-30 Murray sbaglia la risposta. 15-30 Prima vincente di Sinner. 0-30 Pessima volèe di Sinner che aveva tutto il campo aperto. 3-4 troppi errori di Sinner in questo match. Lo scozzese resta avanti. 40-15 Sinner sbaglia malamente di dritto. 30-15 Ace centrale di Murray. 15-15 Pazzesca difesa di Murray, ma Sinner continua a spingere e lo scozzese sbaglia. 15-0 Furbo Murray a giocare un passante basso e Sinner non trova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Il dritto continua a dare enormi problemi a. 4-4tiene un delicato turno di servizio. 40-30 Dritto in contropiede di. 30-30sbaglia la risposta. 15-30 Prima vincente di. 0-30 Pessima volèe diche aveva tutto il campo aperto. 3-4diin questo match. Lo scozzese resta avanti. 40-15sbaglia malamente di dritto. 30-15 Ace centrale di. 15-15 Pazzesca difesa di, macontinua a spingere e lo scozzese sbaglia. 15-0 Furboa giocare un passante basso enon trova ...

Advertising

PpVBMV : Ora al Dubai ATP 500, Sinner vs Murray - Live Ch 64 Unico precedente, ATP 250 di Stoccolma del 2021. vittoria di M… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: #SinnerMurray, gli ottavi di Dubai ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis - SkySport : #SinnerMurray, gli ottavi di Dubai ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis - zazoomblog : LIVE – Sinner-Murray secondo turno Atp 500 Dubai 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Murray #secondo #turno… - andreastoolbox : Sinner Murray all'Atp Dubai 2022, il risultato in diretta live | Sky Sport -