GF Vip | parla l' ex marito di Delia | «Alex l' ha umiliata pubblicamente»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Marco Nerozzi è l'exdiDuran. Il loro matrimonio è durato ben 8 anni e il divorzio legale deve ancora essere firmato, ma l'uomo nutre un profondo affetto per la modella venezuelana. Non a caso, si è detto preoccupato per lei e ha lanciato pesanti accuse adBelli. GF Vip:l'exdiDuranDuran è la prima finalista del GF Vip e, anche se è entrata in gioco più tardi, è stata una dei protagonisti del reality fin dal primo giorno. Il merito, se così possiamo chiamarlo, è della «chimica artistica» che ilBelli ha avuto con Soleil Sorge. Prima di incontrare l'attore, però, la modella venezuelana era sposata con Marco Nerozzi. I due sono statie moglie per 8 anni ...