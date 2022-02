Ultime Notizie Roma del 22-02-2022 ore 11:10 (Di martedì 22 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca annunciate riconoscimento dell’Indipendenza dell’auto programmate repubbliche separatiste di donna Esselunga inviando truppe nel donbass Con lo scopo è la versione del Cremlino di assicurare la pace replica dicendo di non aver paura della Russia sicura che i confini non cambieranno e che gli ucraini non ce n’erano un solo pezzo del loro paese fa sapere che nella notte due suoi soldati sono stati uccisi da bombardamenti ma anche Lugano denuncia violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev quotazioni del petrolio in netto rialzo con l’acuirsi della crisi che spinge in alto anche il prezzo dell’oro sui mercati asiatici prende il volo anche il prezzo del gas naturale ad Amsterdam €80 mentre in apertura la borsa russa perde oltre al 8% lo non sottolinea che rischio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca annunciate riconoscimento dell’Indipendenza dell’auto programmate repubbliche separatiste di donna Esselunga inviando truppe nel donbass Con lo scopo è la versione del Cremlino di assicurare la pace replica dicendo di non aver paura della Russia sicura che i confini non cambieranno e che gli ucraini non ce n’erano un solo pezzo del loro paese fa sapere che nella notte due suoi soldati sono stati uccisi da bombardamenti ma anche Lugano denuncia violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev quotazioni del petrolio in netto rialzo con l’acuirsi della crisi che spinge in alto anche il prezzo dell’oro sui mercati asiatici prende il volo anche il prezzo del gas naturale ad Amsterdam €80 mentre in apertura la borsa russa perde oltre al 8% lo non sottolinea che rischio ...

