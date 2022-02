Teo Mammuccari una furia contro un programma di Mediaset “Dopo tre minuti che li guardo …” (Di martedì 22 febbraio 2022) Teo Mammuccari da un paio di settimane a questa parte è tornato al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Mediaset. Stiamo parlando de Le Iene, il programma più amato dai telespettatori italiani. Per la prima volta, quest’anno alla conduzione c’è lei, la celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima affianca Teo Mammuccari su questo prestigioso palcoscenico e pare che questa coppia piaccia tanto al pubblico, nonostante comunque proprio in questi giorni siano sorte delle polemiche ed anche parecchi malumori anche all’interno della stessa azienda. Ad ogni modo, in questi giorni Teo sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante parlando di questa esperienza a Le Irene ma anche di tanto altro. Non è mancata la frecciatina nei confronti di un programma ... Leggi su baritalianews (Di martedì 22 febbraio 2022) Teoda un paio di settimane a questa parte è tornato al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa. Stiamo parlando de Le Iene, ilpiù amato dai telespettatori italiani. Per la prima volta, quest’anno alla conduzione c’è lei, la celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima affianca Teosu questo prestigioso palcoscenico e pare che questa coppia piaccia tanto al pubblico, nonostante comunque proprio in questi giorni siano sorte delle polemiche ed anche parecchi malumori anche all’interno della stessa azienda. Ad ogni modo, in questi giorni Teo sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante parlando di questa esperienza a Le Irene ma anche di tanto altro. Non è mancata la frecciatina nei confronti di un...

