“È convinta di essere una diva”, il look di Lulù spiazza il pubblico (Di martedì 22 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, il pubblico è rimasto colpito dalla sicurezza e dal look di Lulù. Ecco cosa ha fatto in diretta Il Grande Fratello Vip è sempre più vicino alla sua conclusione. Questa sesta edizione sta regalando emozioni a non finire e, certamente, una delle protagoniste che si sta affermando sempre di più Leggi su youmovies (Di martedì 22 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, ilè rimasto colpito dalla sicurezza e daldi. Ecco cosa ha fatto in diretta Il Grande Fratello Vip è sempre più vicino alla sua conclusione. Questa sesta edizione sta regalando emozioni a non finire e, certamente, una delle protagoniste che si sta affermando sempre di più

Advertising

LadyMichaelis4 : Sempre più convinta che non può essere reale - polemicosa101 : @XrobertaX_ @caltagirohere Sempre più convinta di essere dalla parte giusta ???? - MassimilianRic : RT @MassimilianRic: La mente rifiuta di essersi convinta, con metodi infantili, di aver preso un veleno; se poi ci metti che pensano di ess… - dissa0001 : Ma raga perché non sono nel cerchio di nessuno. Io ero convinta di essere stata più socievole del solito, e invece no:( - babbea_trice : a volte sono convinta che essere felici sia una scelta, questa è una di quelle volte -