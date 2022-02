365 giorni con Maria: 22 febbraio 2022 | Il miracolo si ripete per tutta la sua vita (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella sua immensa bontà e misericordia materna, appare a una donna disperata e le promette la risoluzione della sofferenza che l’affliggeva. Non solo, il miracolo di cui è protagonista, si rinnoverà nel corso di tutta la sua vita. L’evento miracoloso è documentato da un piccolo dipinto che ancora oggi si può ammirare, appeso alla parete L'articolo 365 giorni con Maria: 22 febbraio 2022 Il miracolo si ripete per tutta la sua vita proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella sua immensa bontà e misericordia materna, appare a una donna disperata e le promette la risoluzione della sofferenza che l’affliggeva. Non solo, ildi cui è protagonista, si rinnoverà nel corso dila sua. L’eventoso è documentato da un piccolo dipinto che ancora oggi si può ammirare, appeso alla parete L'articolo 365con: 22Ilsiperla suaproviene da La Luce di

