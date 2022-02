(Di lunedì 21 febbraio 2022) Valeria Pasciuti,di, ha scritto unaad, tramite le pagine del settimanale DiPiù. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, vive continui alti e bassi e la signora ha voluto farlo presente. Ladiadè una ragazza sensibile, spontanea.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LadiCodegoni , una delle attuali protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha scritto una lettera attraverso le pagine del magazine Di Più , indirizzata ad Alessandro ...... con annesso flirt con Jeremias Rodriguez, e Pechino Express , in coppia con laWendy. Il ... Peccato per la ex di Corona,Codegoni che, istruita dal maestro (lei ha 20 anni), avrebbe dovuto ...La mamma di Sophie Codegoni scrive una lettera ad Alessandro Basciano: le parole di Valeria Pasciuti indirizzate al fidanzato di sua figlia.La lettera della signora Valeria Pasciuti sul settimanale Di Più. La mamma di Sophie Codegoni, una delle attuali protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha scritto una lettera attra ...