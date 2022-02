Edlira | 55 anni | muore nella sua auto catapultata in mezzo al campo dopo un tamponamento

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tragicoa Sernaglia , in provincia di Treviso. Le duecoinvolte, sono state catapultate in unal di sotto della strada. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 55, alla ...

Nell'impatto ha perso la vita una donna di 55 anni, alla guida di una Mercedes Classe A, morta sul colpo. La vittima è Edlira Alicka, residente a Vidor con il marito. Lievemente feriti i due uomini coinvolti. Tragico tamponamento a Sernaglia, in provincia di Treviso. Le due auto coinvolte, sono state catapultate in un campo al di sotto della strada. SERNAGLIA - Un tamponamento violentissimo. Entrambe le auto, catapultate nel campo di vigneti e mais, al di sotto la sede stradale, disintegrate.