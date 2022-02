Venezia Genoa LIVE 1-1 | resiste il pari | chance Portanova

(Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 9? Ilchiede un rigore! – Contatto Maksimovic-Aramu, forse un pestone. Orsato lascia correre 11? Ancora Maksimovic-Aramu – Altro contatto in area con gli stessi protagonisti! Ancora una volta Orsato lascia correre nonostante le proteste di Zanetti. Qui Maksimovic aveva cercato l’anticipo non trovando il pallone 13? GOL HENRY – Corner di Aramu da sinistra, spizzata di Ceccaroni ed Henry da due passi mette dentro con la testa 19? ...

Advertising

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Venezia-Genoa 0-0 in diretta su - CentralVenezia : Sai: Cuisance e Ebuehi.??. Entra: Hullman e Tessmann ?? ??Venezia 1x1 Genoa ??. 25' 2 ? #ArancioNeroVerde… - TuttoVenezia : LIVE SERIE A - #Venezia-#Genoa (1-1) problema muscolare per #Ebuehi #veneziagenoa #seriea - VeneziaFC_IT : Ebuehi è infortunato, Ullmann lo sostituisce. Tessmann al posto di Cuisance a centrocampo. 75' | Venezia 1-1 Genoa #VeneziaGenoa - Ma_Do_Sd : RT @marcomaioli1: Caleb Ekuban ha segnato al Venezia con tre maglie diverse: Sudtirol, Lumezzane e Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Genoa

Commenta per primo Nikola Maksimovic , difensore del, ha parlato all'intervallo dia Dazn : 'All'inizio abbiamo sofferto, loro ci hanno sorpreso con la difesa a tre che non abbiamo preparato in settimana. Nei primi 20' abbiamo fatto tanti errori, poi fortunatamente ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Penzo, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Penzo,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA ...Sport - Genova " Il Genoa ha reso pubblica stamattina la lista dei convocati per il match con il Venezia: out Amiri, Piccoli e Vanheusden. Amiri è ai box per i postumi del virus intestinale che lo ha ...Alle 15 scontro salvezza tra Venezia e Genoa, alle 18 i nerazzurri per ritrovare il primo posto. Protagonista oggi la Serie A1 di volley femminile ...