Napoli, Spalletti può sorridere: Fabian Ruiz è tornato in gruppo (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Napoli ha svolto l'ultimo allenamento prima della trasferta di Cagliari. Fabian Ruiz torna in gruppo e Spalletti può sorridere Il Napoli, attraverso i suoi canali ufficiali, ha parlato dell'ultimo allenamento svolto dai partenopei prima della sfida di domani all'Unipol domus contro il Cagliari. LA NOTA – «Il gruppo dopo una prima fase di torello e partita a campo ridotto, ha svolto esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Fabian ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie».

