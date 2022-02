Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: vittorie per Florentia e Trieste nei recuperi (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio 2022, la Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile ha visto disputarsi due recuperi della del girone d’andata, ovvero quello tra NC Milano e RN Florentia, vinto per 4-8 dalle toscane (9^ Giornata), e quello tra Pallanuoto Trieste e Bogliasco 1951, andato alle giuliane per 20-10 (3^ Giornata). Scendono così a cinque i match da recuperare delle prime undici giornate. Si disputerà sabato 26 marzo alle ore 19.30 L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona (8^ Giornata), mentre per il girone di ritorno si giocherà martedì 1 marzo alle ore 20.30 SIS Roma-RN Florentia (1^ Giornata), infine restano da calendarizzare altre tre gare. RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio, laA1 2021-diha visto disputarsi duedella del girone d’andata, ovvero quello tra NC Milano e RN, vinto per 4-8 dalle toscane (9^ Giornata), e quello trae Bogliasco 1951, andato alle giuliane per 20-10 (3^ Giornata). Scendono così a cinque i match da recuperare delle prime undici giornate. Si disputerà sabato 26 marzo alle ore 19.30 L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona (8^ Giornata), mentre per il girone di ritorno si giocherà martedì 1 marzo alle ore 20.30 SIS Roma-RN(1^ Giornata), infine restano da calendarizzare altre tre gare. RISULTATI E CLASSIFICAA1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Pallanuoto, A2 femminile: la Napoli Nuoto attende la Vis Nova Roma Napoli . Esordio interno per la Napoli Nuoto questa domenica (ore 12) presso la piscina del Pala Trincone di Monterusciello contro la Roma Vis Nova Pallanuoto. Le azzurre dopo l'exploit esterno per 19 - 10 sul campo del Tolentino sono chiamate ad una prova di carattere contro un avversario ostico che nella prima giornata ha avuto la meglio contro ...

Pallanuoto, ripartono i campionati di A1 con nuove formule ...RN Sori - NC Civitavecchia mercoledì 23 febbraio - recupero 6giornata 16.00 Napoli (Scandone) Acquachiara Ati 2000 - CC Napoli Arbitri Vildacci e Rotondano

