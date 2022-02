Natale: “A Man Called Otto” con Tom Hanks e il biopic di Whitney Houston (Di sabato 19 febbraio 2022) La Sony Pictures ha una scaletta piena per il botteghino di Natale di quest’anno, con il film in uscita di Tom Hanks “A Man Called Otto” e il film biografico di Whitney Houston “I Wanna Dance With Somebody” che usciranno a pochi giorni l’uno dall’altro. Di cosa parla “A Man Called Otto” in uscita a Natale? “A Man Called Otto”, che è stato acquisito da Sony la scorsa settimana per 60 milioni di dollari dall’European Film Market, debutterà nelle sale il giorno di Natale. Il film è ancora Basato sul romanzo bestseller di Fredrik Backman, “A Man Called Otto” racconta la storia di un vedovo scontroso e severo che tiene il resto del suo quartiere alle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) La Sony Pictures ha una scaletta piena per il botteghino didi quest’anno, con il film in uscita di Tom“A Man” e il film biografico di“I Wanna Dance With Somebody” che usciranno a pochi giorni l’uno dall’altro. Di cosa parla “A Man” in uscita a? “A Man”, che è stato acquisito da Sony la scorsa settimana per 60 milioni di dollari dall’European Film Market, debutterà nelle sale il giorno di. Il film è ancora Basato sul romanzo bestseller di Fredrik Backman, “A Man” racconta la storia di un vedovo scontroso e severo che tiene il resto del suo quartiere alle ...

Advertising

Angelic22033356 : RT @atrotnoc: Marta mi sa che Alex ve lo trovate a natale a casa Sorge perché tua cugina mi sa che sta sotto trenitalia per il man #gfvippa… - nicola41914153 : RT @atrotnoc: Marta mi sa che Alex ve lo trovate a natale a casa Sorge perché tua cugina mi sa che sta sotto trenitalia per il man #gfvippa… - vaciao1 : RT @atrotnoc: Marta mi sa che Alex ve lo trovate a natale a casa Sorge perché tua cugina mi sa che sta sotto trenitalia per il man #gfvippa… - atrotnoc : Marta mi sa che Alex ve lo trovate a natale a casa Sorge perché tua cugina mi sa che sta sotto trenitalia per il man #gfvipparty #gfvip - LaStanzaInFondo : Aspetto il blocco Natalia Alex come si aspettano i regali il giorno di Natale Vai man, per una volta confido in te #jerù -