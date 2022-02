Giardinieri per un giorno (Di sabato 19 febbraio 2022) *Ci incontriamo, oggi, sabato 19 febbraio, alle ore 10.30, presso l’aiuola sita in via Roma (all’altezza del civico n.132), per testimoniare insieme il nostro essere “Giardinieri, non padroni di un popolo numeroso!”* E’ questo l’appello lanciato da Marco D’Elia referente dell’Ac parrocchiale del centro storico che ha accolto l’invito del Centro Nazionale di piantare, in occasione della festa del Tesseramento, un albero nel nostro territorio, sull’esempio di quanto fatto dalla CEI a Taranto in occasione della Settimana sociale. “Attraverso questo gesto vogliamo manifestare l’urgenza e la consapevolezza della sfida a essere laici impegnati a fare sintesi tra conversione ecologica e cammino sinodale della Chiesa, – ha detto D’Elia – alla luce del magistero di Papa Francesco. Vogliamo fare la nostra parte con un gesto concreto e allo stesso tempo simbolico, che esprime il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 febbraio 2022) *Ci incontriamo, oggi, sabato 19 febbraio, alle ore 10.30, presso l’aiuola sita in via Roma (all’altezza del civico n.132), per testimoniare insieme il nostro essere “, non padroni di un popolo numeroso!”* E’ questo l’appello lanciato da Marco D’Elia referente dell’Ac parrocchiale del centro storico che ha accolto l’invito del Centro Nazionale di piantare, in occasione della festa del Tesseramento, un albero nel nostro territorio, sull’esempio di quanto fatto dalla CEI a Taranto in occasione della Settimana sociale. “Attraverso questo gesto vogliamo manifestare l’urgenza e la consapevolezza della sfida a essere laici impegnati a fare sintesi tra conversione ecologica e cammino sinodale della Chiesa, – ha detto D’Elia – alla luce del magistero di Papa Francesco. Vogliamo fare la nostra parte con un gesto concreto e allo stesso tempo simbolico, che esprime il ...

Advertising

LucfkK73 : RT @Glicine00153383: Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostr… - grintokihhh : @gingerfatui Perché sta per rilasciare dendro quindi servono giardinieri per innaffiare - ferra59 : @giovanni_barba @caputmallei A Verona, in Lessinia, lo dicono tutti, tranne gli Allevatori. Loro che in montagna ci… - LavoroLazio_com : Cerchiamo giardinieri per lavori a Roma Cerchiamo giardinieri per lavori a Roma ... - fablulo : @ilciccio67 Sono 8 mesi che non si gioca a calcio per colpa dei giocatori, dei dirigenti, dei magazzinieri, dei gia… -