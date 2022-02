Covid: green pass messo in soffitta anche da Israele (Di sabato 19 febbraio 2022) Governo e autorità sanitarie israeliane hanno concordato di cessare, alla fine del mese, il sistema di certificazione green pass (per raduni e ingresso nei luoghi pubblici), mentre l'ondata di contagi "si sta spegnendo" come ha detto il primo ministro Naftali Bennett L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 19 febbraio 2022) Governo e autorità sanitarie israeliane hanno concordato di cessare, alla fine del mese, il sistema di certificazione(per raduni e ingresso nei luoghi pubblici), mentre l'ondata di contagi "si sta spegnendo" come ha detto il primo ministro Naftali Bennett L'articolo proviene da Firenze Post.

