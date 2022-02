Ucraina: Draghi, 'pacchetto sanzioni a studio Ue, punti di vista Italia tenuti in conto' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il pacchetto di sanzioni è stato studiato ed è allo studio all'interno dell'Ue con la Commissione. I punti di vista dell'Italia sono quindi tenuti pienamente in conto". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Tutte le sanzioni che impattano indirettamente sul mercato energetico impattano di più sul Paese che usa più gas. L'Italia ha solo il gas: non ha nucleare e carbone e quindi è chiaro che è più esposta". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ildiè stato studiato ed è alloall'interno dell'Ue con la Commissione. Ididell'sono quindipienamente in". Così il premier Marioin conferenza stampa. "Tutte leche impattano indirettamente sul mercato energetico impattano di più sul Paese che usa più gas. L'ha solo il gas: non ha nucleare e carbone e quindi è chiaro che è più esposta".

