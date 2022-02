Sciopero studenti oggi 18 febbraio 2022: manifestazioni in tutta Italia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non si ferma il coro di protesta da parte degli studenti che anche oggi scenderanno in piazza per far sentire le loro voci. Un tema molto sentito durante queste settimane, sopratutto a seguito delle tragiche morti avvenute durante il progetto di alternanza scuola- lavoro. Infatti, è proprio durante uno stage che hanno perso la vita due giovani: Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, ragazzi che cercavano solamente di costruire il proprio futuro. Alla protesta che animerà tutta Italia parteciperanno gli studenti di oltre 40 città, dove sono previsti cortei e sit in. Leggi anche: Scuola, Bianchi “Fondamentale sviluppare cultura della sicurezza” Sciopero studenti 18 febbraio: proteste in tutta Italia oggi gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non si ferma il coro di protesta da parte degliche anchescenderanno in piazza per far sentire le loro voci. Un tema molto sentito durante queste settimane, sopratutto a seguito delle tragiche morti avvenute durante il progetto di alternanza scuola- lavoro. Infatti, è proprio durante uno stage che hanno perso la vita due giovani: Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, ragazzi che cercavano solamente di costruire il proprio futuro. Alla protesta che animeràparteciperanno glidi oltre 40 città, dove sono previsti cortei e sit in. Leggi anche: Scuola, Bianchi “Fondamentale sviluppare cultura della sicurezza”18: proteste ingli ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero studenti Scuola in sciopero, oggi studenti in piazza Oggi gli studenti delle scuole superiori cittadine scenderanno in piazza seguendo il binario dello sciopero nazionale. Sin dalle prime ore del mattino ...

'Ascoltare i ragazzi dello Stringher di Udine' Lo chiede la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd), commentando lo sciopero degli studenti dell'Isis Bonaldo Stringher. "I problemi evidenziati sono reali e per taluni aspetti - indica ...

Scuola, studenti in sciopero: la manifestazione in diretta. Foto e video LivornoToday L’urlo degli studenti in 40 città: «Non si può morire di scuola» GLI STUDENTI non sono soli. I sindacati confederali Cgil ... L’Unione sindacale di base (Usb) ha chiamato lo sciopero nella scuola e chiede l’introduzione del «reato di omicidio sul luogo di lavoro».

La parola ai ragazzi: un’intervista a più voci su scuola e covid Leila: il 14 gennaio gli studenti hanno fatto uno sciopero per chiedere i tamponi e le mascherine Ffp2 garantite dalla scuola. Secondo me è giusto quello che hanno chiesto. Gabriel: gli studenti ...

