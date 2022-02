Manchester United | Rangnick fa chiarezza | “Maguire resta il nostro capitano”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico del, Ralf, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leeds: “Fino a sette giorni fa non ero a conoscenza dell’importanza della gara, poi un mio collega mi ha spiegato che si tratta di un classico. Ho tanta esperienza con i derby visto che ne ho disputati molti in Germania. Non vediamo l’ora di giocare davanti al pubblico di Elland Road“. L’allenatore dei red devils ha poi parlato messo a tacere le recenti polemiche riguardo la questione: “Non ne ho mai parlato con i ragazzi perché non ha mai rappresentato un problema. Ile lo sarà anche in futuro. Alla fine del mercato molte persone nel club erano scontente, ma nelle ultime settimane l’atmosfera nello spogliatoio è ...

Advertising

rudylarossa : RT @JPeppJ: Ranking storico/decennale della Uefa: 1 = Real Madrid 2 = Bayern Monaco 3 = Barcellona 4 = Juventus 5 = Chelsea 6 = Atletico… - CalcioPillole : Manchester United, Carragher su #CR7: 'Sbagliato a riprenderlo'. - sportface2016 : #ManchesterUnited, #Rangnick fa chiarezza: “#Maguire resta il nostro capitano” - RobertNaimi : Manchester United : Cristiano Ronaldo capitaine ? Rangnick a tranché ! - peppesz : RT @JPeppJ: Ranking storico/decennale della Uefa: 1 = Real Madrid 2 = Bayern Monaco 3 = Barcellona 4 = Juventus 5 = Chelsea 6 = Atletico… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Tornato al, Cristiano Ronaldo non sta rendendo secondo le aspettative: la situazioneTornato alda figliol prodigo, Cristiano Ronaldo non sta riuscendo al momento a riportare ...C'è un caso destinato a fare scalpore al, già alle prese con una serie di risultati che ne hanno rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. CR7 vuole la fascia da capitano approfondimento CR7 ...Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leeds: “Fino a sette giorni fa non ero a conoscenza dell’importanza della gara, poi ...Si gioca a Anfield alle ore 16. In 4K HDR anche l’incontro tra il Leeds, 15mo con 23 punti, e Manchester United, quanto con 43, in programma domenica alle ore 15.