L' attore è apparso in alcuni dei più famosi film e serie tv americani

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’italoamericano Frank Pesce, 75 anni, è morto il 6 febbraio. La notizia è stata resa nota solo oggi, giorno della sua sepoltura a New York. Causa del decesso, complicanze legate alla demenza senile, di cui soffriva da anni. Noto per aver recitato income Beverly Hills Cop, Top Gun e Prima di mezzanotte e nelleMiami Vice, Matlock e Kojak, l’si è spento al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California, come confermato dalla compagna Tammy Scher. Leggi anche › Iin arrivo nel 2022. Tantissimi sequel e reboot, da “Matrix 4” a “Top Gun” Frank Pesce. (Instagram @dstarnewsusa) La donna ha speso parole di stima e ammirazione per Pesce. «Ho ...

...30enne che abbiamo visto nelle serie TV Zoey 101 , The Carrie Diaries e The Shannara ... Dopo esserecon un piccolo ruolo in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino , questa è ...In un'intervista a Oprah Winfrey dello scorso maggio l'si è commosso parlando del percorso ... spiega l'artista in un lunghissimo postsui suoi account social Elliot ha fatto sapere di ' ...Nato a New York l’8 dicembre 1946 da genitori italoamericani, Pesce ha lavorato come attore per più di quattro decenni. Ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo in un episodio del 1976 di “Sulle ...Frank Pesce, attore caratterista apparso nei primi due film della trilogia di Beverly Hills Cop, in Top Gun e Miami Vice, è morto il 6 febbraio a causa di complicazioni legate a uno stato di demenza.