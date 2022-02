(Di venerdì 18 febbraio 2022) È parecchio forte la, sulla pericolosa corruzione che avrebbe travolto gli scienziati nel tempo futuro, rispetto agli anni in cui visse la donna.ebbe infatti numerosissime apparizioni e fu anche al centro di molti fenomeni sovrannaturali. Alcuni molto importanti anche per il tempo che stiamo vivendo. La Vergine L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Impressionante Profezia della Madonna alla mistica Teresa Musco - MikeCucinotta : La condizione attuale delle democrazie occidentali,Italia in testa,somiglia in modo impressionante allo scenario im… -

Ultime Notizie dalla rete : Impressionante Profezia

La Luce di Maria

di Claudio Gallo* Come vuole la vecchia battuta: 'Il capitalismo ha i secoli contati'. Lamillenaristica di Marx sull'Uomo Nuovo (ma nel suo pensiero c'è ben altro) non ha ...un...Nel Libro di Isaia , la grandesulla Passione dei capitoli 52 - 53 ('il Servo di Jahvè') è di taleprecisione da avere indotto qualche Padre della Chiesa a chiamare quel libro ...È parecchio forte la profezia alla mistica Teresa Musco, sulla pericolosa corruzione che avrebbe travolto gli scienziati nel tempo futuro, rispetto agli anni in cui visse la donna. Teresa Musco ebbe ...Elisa Balsamo è al settimo cielo e lo confessa con il cndore e la schiettezza che ormai abbiamo imparato a conoscere: « Un debutto così era nei miei sogni, ma non proprio nelle aspettative di giornata ...