Gosens si allena in gruppo | quando può tornare e come cambia l'Inter | le ultime

Advertising

rickyitaliano : RT @marifcinter: #Inter, Robin #Gosens si allena a parte ma col pallone @fcin1908it #Fcinter1908 - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Inter, Robin #Gosens si allena a parte ma col pallone @fcin1908it #Fcinter1908 - gianpi36590925 : RT @marifcinter: #Inter, Robin #Gosens si allena a parte ma col pallone @fcin1908it #Fcinter1908 - elbauscia : RT @marifcinter: #Inter, Robin #Gosens si allena a parte ma col pallone @fcin1908it #Fcinter1908 - peppe937 : RT @marifcinter: #Inter, Robin #Gosens si allena a parte ma col pallone @fcin1908it #Fcinter1908 -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens allena

... 'Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che sisempre in modo ineccepibile - le sue ...Autorizzata Personalizzata Personalizzabile 2021 CALHANOGLU Correa Zanetti Dzeko SKRINIAR, ...Tutti presenti, dunque, a eccezione di Sanchez e dei due giocatori infortunati: ancora lavoro a parte per Joaquin Correa e Robin. Non ci sono grossi dubbi di formazione: Handanovic in porta, ...il ritorno in campo di Robin Gosens, fermo dal 29 settembre quando contro lo Young Boys rimediò una lesione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra, è sempre più vicino. L'esterno ...Grandi notizie in casa Inter: Robin Gosens si è allenato oggi parzialmente con la squadra. Il completo recupero dell'esterno tedesco è infatti previsto per la sfida del weekend prossimo contro il Geno ...