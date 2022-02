Elettra Lamborghini – Bloccata l’intervista in Rai. Cosa è successo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista a Francesca Fagnani per il programma “Belve”. A pochissime ore dalla messa in onda, però, è stata cancellata. Elettra Lamborghini avrebbe dovuto aprire la seconda stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due in seconda serata. l’intervista all’ereditiera sarebbe dovuta andare in onda nella prima puntata in programma stasera, ma è stata Bloccata e si è scatenato il caos in Rai. l’intervista della Fagnani a Elettra Lamborghini era stata registrata qualche giorno fa, ma – da ciò che si apprende da quanto anticipato da Dagospia – fin da subito Elettra avrebbe fatto un passo indietro sulle dichiarazioni rilasciate, facendo pressioni affinché ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha rilasciato un’intervista a Francesca Fagnani per il programma “Belve”. A pochissime ore dalla messa in onda, però, è stata cancellata.avrebbe dovuto aprire la seconda stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due in seconda serata.all’ereditiera sarebbe dovuta andare in onda nella prima puntata in programma stasera, ma è statae si è scatenato il caos in Rai.della Fagnani aera stata registrata qualche giorno fa, ma – da ciò che si apprende da quanto anticipato da Dagospia – fin da subitoavrebbe fatto un passo indietro sulle dichiarazioni rilasciate, facendo pressioni affinché ...

QdSit : Stasera torna 'Belve', con la prima puntata della seconda edizione su Rai 2, in onda in seconda serata. ... #belve… - ne0d1e : RT @fraversion: che figuraccia Elettra Lamborghini. Prima si fa intervistare da @francescafagnan a Belve (conoscendo il meccanismo del prog… - ConventoLonato : A - infoitcultura : Belve, la Rai cede: l'intervista alla Lamborghini per ora non va in onda. Elettra tace - FQMagazineit : Elettra Lamborghini, a Rai2 ‘espolde il caso’: l’intervista registrata per Belve non andrà in onda stasera. Ecco pe… -