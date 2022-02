Ed Sheeran sta costruendo la sua camera funeraria (e una chiesa) nella sua proprietà? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il cantante Ed Sheeran, 31 anni, aveva già avuto il via libera per costruire una chiesa nel suo giardino nel 2019: ora sta costruendo una cripta personale sotto di essa. A dare l’approvazione per questo lavoro è stato il consiglio della zona, che già nel 2019 aveva permesso a Ed Sheeran di costruire una chiesa nella sua tenuta nel Suffolk, chiamata “Sheeranville”, dal valore di 3,7 milioni di sterline. La chiesa, che sarà a forma di barca, è ancora in costruzione e la cripta sarà un’area che, secondo i media inglesi, misurerà 9 piedi per 6 piedi a cui si accederà tramite una lastra di pietra sotto la chiesa. L’area, a quanto pare, sarebbe abbastanza grande da ospitare due corpi. A rendere nota ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il cantante Ed, 31 anni, aveva già avuto il via libera per costruire unanel suo giardino nel 2019: ora stauna cripta personale sotto di essa. A dare l’approvazione per questo lavoro è stato il consiglio della zona, che già nel 2019 aveva permesso a Eddi costruire unasua tenuta nel Suffolk, chiamata “ville”, dal valore di 3,7 milioni di sterline. La, che sarà a forma di barca, è ancora in costruzione e la cripta sarà un’area che, secondo i media inglesi, misurerà 9 piedi per 6 piedi a cui si accederà tramite una lastra di pietra sotto la. L’area, a quanto pare, sarebbe abbastanza grande da ospitare due corpi. A rendere nota ...

