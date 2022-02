La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sulla morte del biologo no vax Trinca (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - La procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo sulla morte del biologo no vax Franco Trinca, recentemente deceduto all'ospedale di Città di Castello dopo alcuni giorni di ricovero. Il fascicolo ipotizza il reato di omicidio colposo. Eseguita a Roma l'autopsia, esame irripetibile che ha l'obiettivo, come spiega il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, di accertare con esattezza le cause del decesso di Trinca, tra i fondatori del movimento 'Uniti per la libera sceltà che riunisce diverse associazioni contrarie al vaccino anti covid. Trinca "risultava, da altre indagini, destinatario di esenzione da vaccino". "L'accertamento si è reso necessario per comprendere se le situazioni ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Ladella Repubblica dihaun fascicolodelno vax Franco, recentemente deceduto all'ospedale di Città di Castello dopo alcuni giorni di ricovero. Il fascicolo ipotizza il reato di omicidio colposo. Eseguita a Roma l'autopsia, esame irripetibile che ha l'obiettivo, come spiega iltore di, Raffaele Cantone, di accertare con esattezza le cause del decesso di, tra i fondatori del movimento 'Uniti per la libera sceltà che riunisce diverse associazioni contrarie al vaccino anti covid."risultava, da altre indagini, destinatario di esenzione da vaccino". "L'accertamento si è reso necessario per comprendere se le situazioni ...

