Ecdc, la mappa dell'Europa ancora tutta rosso scuro: resta il rischio massimo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Seconda settimana consecutiva in cui l'Europa appare colorata interamente di rosso scuro, ovvero il colore del massimo rischio epidemiologico legato al Coronavirus, nella mappa pubblicata come ogni giovedì dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La mappa non restituisce in realtà quanto sta accadendo nei singoli Stati i cui governi stanno gradualmente accantonando le misure restrittive imposte da mesi per contenere la diffusione del virus. Dallo scorso 3 febbraio tutti i gli Stati membri dell'Unione europea sono stabilmente in rosso scuro, compresi i paesi dello spazio economico europeo, ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein. A partire dal mese di febbraio però l'Ecdc ha leggermente modificato i ...

