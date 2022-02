Covid, i dati di oggi nel Lazio: calano positivi e ricoveri, crescono decessi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Covid, parla D’Amato, “oggi nel Lazio su un totale di 59.147 tamponi, si registrano 6.375 nuovi casi positivi (-156), sono 29 i decessi (+6), 1.784 i ricoverati (-60), 165 le terapie intensive (-1) e +17.057 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.981. Il valore rt rimane sotto 1 e i guariti sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi. Prosegue il trend in discesa dei casi che sono in diminuzione del 30% su base settimanale. Si ricorda l’importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione”. Superata quota 13 milioni e 100 mila vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 febbraio 2022), parla D’Amato, “nelsu un totale di 59.147 tamponi, si registrano 6.375 nuovi casi(-156), sono 29 i(+6), 1.784 i ricoverati (-60), 165 le terapie intensive (-1) e +17.057 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.981. Il valore rt rimane sotto 1 e i guariti sono quasi il triplo dei nuovi casi. Prosegue il trend in discesa dei casi che sono in diminuzione del 30% su base settimanale. Si ricorda l’importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione”. Superata quota 13 milioni e 100 mila vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di ...

