Case senz’acqua in zona mare a Pesaro | cosa è successo

A Pesaro, il caldo estremo si accompagna a un problema che ha colpito molte abitazioni lungo la zona mare: l'acqua è mancata dalle 10 di questa mattina. Turisti e residenti si sono trovati improvvisamente senza un elemento essenziale, mentre le strade restano chiuse per interventi di Marche Multiservizi. Scopriamo insieme cosa è successo e come si sta affrontando questa emergenza atipica in piena estate.

Pesaro, 3 luglio 2025 – Diverse abitazioni in zona mare, tra viale Trento e via Fratelli Rosselli, sono senza acqua corrente dalle 10 di questa mattina. Fino a poco prima delle 13 la situazione non era ancora tornata alla normalità. Con queste temperature torride da bollino rosso non è il massimo restare senza acqua in casa. A segnalarlo sono alcuni turisti e residenti della zona. La strada era chiusa dal mattino per consentire a Marche Multiservizi alcuni lavori di manutenzione. Ma qualcosa deve essere andato sotrto, perché l’interruzione del servizio idrico non era stata programmata. Improvvisamente è stata bloccata l’erogazione e al momento non si conoscono le ragioni, né fino a quando durerà il disservizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case senz’acqua in zona mare a Pesaro: cosa è successo

In questa notizia si parla di: acqua - zona - mare - pesaro

Acqua inquinata dall'arsenico in mezza Viterbo: dove è vietato berla zona per zona - L'acqua di mezza Viterbo è contaminata da arsenico, con livelli superiori ai limiti di potabilità. È stata emessa un'ordinanza di non potabilità per le zone servite dalla rete idrica Monte Jugo.

PESARO, Italy SFERA GRANDE di Arnaldo Pomodoro, scultore italiano di fama internazionale. • È collocata in una vasca d’acqua sul lungomare di Pesaro,... Vai su Facebook

Case senz’acqua in zona mare a Pesaro: cosa è successo; Pesaro, malore fatale mentre nuota in mare: morto Alberto Spinaci. A nulla è valso il soccorso sulla spiaggia; Maltempo, franata strada dell’Angelo Custode.

Pesaro senz’acqua: centro, zona mare e Pantano all’asciutto. Erograzione ripristinata dopo le 20 - Il Resto del Carlino - Pesaro, 4 marzo 2024 – E’ stata ripristinata poco dopo le 20 l’erogazione dell’acqua interrotta da pochi minuti nella zona mare, in centro e a Pantano. Segnala ilrestodelcarlino.it

Pesaro, cantiere danneggia condotta idrica: Pantano, centro e zona mare senz'acqua. Operai Mms al lavoro: «Servizio ripristinato in serata» - Corriere Adriatico - Sarà ripristinata in serata l’erogazione dell’acqua interrotta poco dopo le 17 nella zona mare, in centro e a Pantano. corriereadriatico.it scrive