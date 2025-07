Sfida del soffocamento | dodicenne muore nel Regno Unito dopo una ‘blackout challenge’

Una tragedia che scuote le coscienze: un dodicenne nel Regno Unito perde la vita partecipando alla pericolosa "blackout challenge", una sfida virale sui social network. Questo drammatico episodio evidenzia l‚Äôurgenza di educare i giovani all‚Äôuso consapevole della rete e di rafforzare la vigilanza scolastica per prevenire simili tragedie. √ą fondamentale riflettere su come proteggere le nuove generazioni dai contenuti dannosi e promuovere una cultura digitale responsabile, perch√© la sicurezza dei nostri bambini non pu√≤ essere lasciata al caso.

Un ragazzo di 12 anni √® morto nel Regno Unito dopo aver partecipato alla ‚Äúblackout challenge‚ÄĚ (morte per soffocamento), pratica pericolosa diffusa sui social. La tragedia rilancia l‚Äôurgenza di educazione digitale e vigilanza, anche da parte della scuola, contro i contenuti virali dannosi per i minori Una sfida mortale, muore per soffocamento Il 27 giugno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Dodicenne muore per soffocamento dopo una sfida sui social. Cos‚Äô√® la ‚Äúblackout challenge‚ÄĚ, nota anche come ‚Äúchoking game‚ÄĚ o ‚Äúsfida dello svenimento‚ÄĚ - Una tragedia scuote il mondo digitale: un dodicenne perde la vita a causa della pericolosa "blackout challenge", una sfida virale sui social media che mette a rischio la vita dei giovani.

Si induce l'asfissia e muore a soli 12 anni: cos'è e come funziona la blackout challenge - La pericolosa blackout challenge, sfida tanto in voga fra i giovani, ha mietuto l'ennesima vittima. Segnala msn.com

Blackout challenge fatale: 12enne muore soffocato per la pericolosa sfida social (e i genitori accusano TikTok) - Torna la ‚Äúblackout challenge‚ÄĚ, la sfida fatale che corre su TikTok. greenme.it scrive