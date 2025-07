Rapina sventata all'ufficio postale al Vomero | indagini in corso per individuare i responsabili

Una tentata rapina scuote il cuore del Vomero, uno dei quartieri più rinomati di Napoli. Fortunatamente, grazie alla pronta segnalazione della Sala di Controllo di Poste Italiane, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, sventando l'assalto all’ufficio postale di via Omodeo. Le indagini sono ancora in corso per identificare e assicurare i responsabili, mentre la comunità si stringe attorno alla sicurezza di tutti.

Tentata rapina all'ufficio postale di via Omodeo al Vomero, quartiere collinare di Napoli: a lanciare l'allarme è stata la Sala di Controllo di Poste Italiane, che ha allertato i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

