Esplosione a Torre del Greco almeno un ferito

Una potente esplosione ha scosso Torre del Greco, lasciando almeno un ferito e creando grande paura tra i residenti. Probabile causa: una fuga di gas culminata nel crollo di parte di un edificio in largo Benigno. Sul luogo sono giunti immediatamente soccorritori e forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona. La dinamica e l’entità dei danni sono ancora da chiarire, ma l'intervento rapido ha evitato conseguenze peggiori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una forte esplosione dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata poco fa nella zona di largo Benigno a Torre del Greco. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie e si ipotizza che ci possano essere altri feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplosione a Torre del Greco, almeno un ferito

Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina: almeno un ferito, si cercano dispersi

