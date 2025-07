Rischio catastrofi naturali | assicurate il 7% delle case Allarme dell’Ania sulla scarsa copertura

L’Italia affronta il rischio di catastrofi naturali senza adeguata protezione: solo il 7% delle case è assicurato, lasciando molte famiglie vulnerabili. Nella sua prima relazione annuale, il presidente dell’Ania, Giovanni Liverani, sottolinea l’urgenza di aumentare la consapevolezza e la copertura assicurativa per proteggere ciò che conta di più. Più che un obbligo, una vera e propria necessità per garantire serenità e sicurezza. L’Italia deve agire ora per cambiare rotta e tutelare i propri cittadini.

Nonostante le catastrofi naturali, solo il 7% delle abitazioni è protetto. Nella sua prima relazione annuale davanti agli associati, il presidente dell'Ania Giovanni Liverani lancia l'allarme sulla mancata protezione dagli eventi estremi. E dopo l'introduzione dell'obbligo di polizza anticatastrofale per le imprese, invita ad una riflessione anche sull'assicurazione sulla propria abitazione. "Più che un obbligo, una necessità", spiega. L'Italia è un Paese in cui circa il 94% dei comuni è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera e il 40% degli edifici si trova in zone sismiche medio-alte. Eppure, la sottoassicurazione è "abnorme".

